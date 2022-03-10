حملة بمشاركة 20 فرقة بيطرية لمكافحة الحمى القلاعية

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وبين فرع وزارة البيئة بالمنطقة أن الحملة تأتي ضمن خطط الوزارة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي وتعزيز مناعة المواشي ووقايتها من الأمراض ومنع انتشارها والحد من استخدام الأدوية البيطرية واستئصال الأمراض على المدى البعيد، مما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الحملة تشمل عملية التحصين بلقاح متعدد العترات للأبقار والأغنام، مبينا أن عدد الحيوانات المحصنة خلال الأسبوع الأول من الحملة بلغ 159626 رأسا من الماشية.
ودعا مربي المواشي والمهتمين بالثروة الحيوانية إلى ضرورة التقيد بالتحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية والمعدية التي وضعتها الوزارة وإعطائها الحيوانات في مواعيدها المحددة.
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