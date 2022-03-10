رسائل مصورة وفيديوهات للتعريف بخدمات تنسيقي حجاج الداخل

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وأوضح رئيس المجلس التنسيقي المكلف الدكتور ساعد الجهني أن المجلس يشارك بجناح يعرض من خلاله عددا من الخدمات التي تعرف بهذا القطاع الحيوي والمهم، وعرض عدد من الرسائل المصورة والفيديوهات التي أعدت لتوعية جميع الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم.
وأضاف بأن المجلس وشركات خدمة حجاج الداخل، يهدفون من هذه المشاركة إلى الاطلاع على ما يستجد من تجارب وجهود خاصة بالتحول الرقمي، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، التي تواكب ما وفرته قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، من بنية تحتية تقنية متينة وحديثة، وما حشدته من طاقات وكوادر وطنية مؤهلة ومدربة في جميع القطاعات والأجهزة والجهات - الحكومية والأهلية والتطوعية - المختصة بأعمال الحج، والعاملة في منظومته.
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