شكرا لقرائتكم خبر رسائل مصورة وفيديوهات للتعريف بخدمات تنسيقي حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وعدد من منشآت هذا القطاع، في الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار «التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة».

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي المكلف الدكتور ساعد الجهني أن المجلس يشارك بجناح يعرض من خلاله عددا من الخدمات التي تعرف بهذا القطاع الحيوي والمهم، وعرض عدد من الرسائل المصورة والفيديوهات التي أعدت لتوعية جميع الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف بأن المجلس وشركات خدمة حجاج الداخل، يهدفون من هذه المشاركة إلى الاطلاع على ما يستجد من تجارب وجهود خاصة بالتحول الرقمي، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، التي تواكب ما وفرته قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، من بنية تحتية تقنية متينة وحديثة، وما حشدته من طاقات وكوادر وطنية مؤهلة ومدربة في جميع القطاعات والأجهزة والجهات - الحكومية والأهلية والتطوعية - المختصة بأعمال الحج، والعاملة في منظومته.