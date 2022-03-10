شكرا لقرائتكم خبر 6 مستجدات لرفع الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الحج والعمرة أمس قرار رفع الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين تخضع لتقييم مستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.

وأشارت إلى 6 مستجدات أعقبت قرار رفع الإجراءات الاحترازية.

ونظرا للتقدم في تحصيـن المجتمع والنزول في عـدد الحالات، تقـرر إلغاء إصـدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، أسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأكدت الوزارة أنه سوف تستمر التصاريح لأداء مناسك العمـرة، والصلاة في الروضة الشريفة لضمان الانسيابية وتخفيف الازدحام.

