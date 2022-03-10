6 مستجدات لرفع الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين

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وأشارت إلى 6 مستجدات أعقبت قرار رفع الإجراءات الاحترازية.
ونظرا للتقدم في تحصيـن المجتمع والنزول في عـدد الحالات، تقـرر إلغاء إصـدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، أسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأكدت الوزارة أنه سوف تستمر التصاريح لأداء مناسك العمـرة، والصلاة في الروضة الشريفة لضمان الانسيابية وتخفيف الازدحام.
- إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي عليه الصلاة والسلام والاستمرار بإصدار تصاريح العمرة وزيارة الروضة.
- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين والاستمرار بالالتزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما.
- إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد لمستجدات كورونا.
- إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى الحرمين لكافة ضيوف الرحمن.
- إلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حال القدوم من خارج المملكة.
- إلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.
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