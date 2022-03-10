برج لمراقبة حركة الطائرات بمعرض الدفاع العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات بمعرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث أنشأت الشركة برجا للمراقبة الجوية بالمعرض متوافقا مع معايير ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني.

وتعمل الشركة على تشغيل البرج بالكوادر البشرية السعودية المؤهلة وصيانة أجهزة الاتصالات الملاحية، كما يتم تشغيل برج المراقبة الجوية بالمعرض بمعدل 12 ساعة يوميا.

وتقدم الشركة العديد من الخدمات لمعرض الدفاع العالمي، حيث عملت خلال الأشهر التسعة الماضية مع المعرض على إنشاء برج للمراقبة الجوية، بالإضافة إلى دعم التشغيل بالكوادر البشرية، وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بالمجال الجوي وإدارة الحركة الجوية.

يذكر أن خدمات الملاحة الجوية السعودية، تحظى بالمكانة الأولى في إدارة المجال الجوي وصيانة الأجهزة الملاحية والكفاءة التشغيلية؛ مما جعلها في مقدمة القطاعات الحيوية والفعالة في معرض الدفاع العالمي، كما تعد عنصرا أساسيا في نجاح صناعة النقل الجوي وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.