شكرا لقرائتكم خبر الخارجية الأمريكية تشيد بالنموذج السعودي في التعليم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت المسؤول الإقليمي لمكتب وبرامج اللغة الإنجليزية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ساندرا ستوري خلال زيارتها والوفد المرافق لها لمدرسة «البث الفضائي» بالنموذج السعودي في التعليم في أثناء الجائحة وبعدها، والأداء المميز للمدرسة على الصعيدين التعليمي والتقني، واختيار المعلمين والمشرفين، عادة المدرسة صرحا رائعا يقدم خدماته التعليمية لجميع فئات التعليم بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وأكدت على أهمية التعاون المشترك في برامج اللغة الإنجليزية بين المملكة والولايات المتحدة، منوهة بالاهتمام المتواصل الذي توليه المملكة بمجال تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية، والدور التكاملي مع شركاء النجاح في مركز اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم في تحقيق الاستثمار الأمثل لقدراتهم بما يخدم العملية التعليمية.

وتطرق الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ماريو كريفو لمدرسة البث الفضائي كنموذج عالمي يعكس التوجه الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030، بما تتضمنه من تطوير وتنمية لقدرات الشباب السعودي، لافتا الانتباه إلى قدرة المملكة بالحفاظ على استمرارية العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، وإمكانية الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء المملكة.

من جانبه قدم وكيل وزارة التعليم العام الدكتور محمد المقبل عرضا لبعض الأنشطة المقامة بالمركز، كالندوة الافتراضية بعنوان: (تصميم التعلم المعياري)، والملتقى الافتراضي بعنوان: (التميز في تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار)، إلى جانب برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للصغار بالتعاون مع جامعة جورج ميسون، التي تخرج في مرحلته الأولى 195 مشرفا ومشرفة.

حضر اللقاء مستشار وكيل الوزارة للتعليم العام ومدير مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية الدكتورة مها الشهراني، ومدير عام الإيفاد والابتعاث بدرية الغانم.

جهود الوزارة في تعليم الإنجليزية:

- تطوير مجال التعليم عبر مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالوزارة.

- تعزيز برامج تبادل الخبرات والتعاون المحلي والدولي من خلال التدريب والتطوير.

- تقديم الخبرات اللازمة لمنهج ومجتمع اللغة الإنجليزية.

- العديد من البرامج لرفع مستوى أداء الكادر التعليمي.

- تزويدهم بأفضل الممارسات التربوية والاستراتيجيات العلمية.