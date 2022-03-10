شكرا لقرائتكم خبر 35 ألف زائر لمهرجان زيتون الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد زائري مهرجان زيتون الجوف الدولي خلال أسبوعه الأول نحو 35 ألف زائر. وقال رئيس اللجنة المنظمة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان إن المهرجان يضم 3 معارض رئيسة يأتي في مقدمتها معرض الزيتون الذي يضم أجنحة المزارعين، حيث يعرضون فيه إنتاجهم من الزيت والزيتون ومشتقاته، ونجح المزارعون خلال الأيام الماضية من عقد صفقات أسهمت ببيع جزء كبير من إنتاجهم ويتوقع أن يتمكن المزارعون من بيع كامل إنتاجهم خلال الأيام المقبلة. وأضاف معرض الزيتون يشهد نقلة نوعية كبيرة في المعروضات من المزارعين من حيث الجودة والتعليب وتقديم المنتج وتنوعه، وأصبح بالمعرض زيت بنكهات مختلفة وزيتون مخلل بحشوات متعددة ومنتجات تجميلية من الزيتون وزيت الزيتون، مما يعكس الحراك الاقتصادي والفكر الاستثماري الواعي لدى المزارعين، حيث أسهم المهرجان برفع ذلك بعد إيجاد بيئة خصبة للتسويق. ويشارك بالمهرجان مجموعة من معارض القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية تقدم وتستعرض خدماتها للزوار.

كانت هذه تفاصيل خبر 35 ألف زائر لمهرجان زيتون الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.