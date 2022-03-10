تدريب الإعلاميين على مكافحة الاتجار بالأشخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان برنامجا تدريبيا عبر الاتصال المرئي، والموجه إلى العاملين في المجال الإعلامي في الجهات الحكومية المختلفة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ودورهم في توعية المجتمع عن مثل هذه الحالات بمختلف صورها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واطلع المتدربون خلال يومي البرنامج على الأنظمة الوطنية والاتفاقيات والتدابير الدولية المتصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات التعرف على الضحايا ودور الإعلاميين في ذلك، وعلى استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة للتوعية بمكافحة هذه الجرائم.



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