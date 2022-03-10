شكرا لقرائتكم خبر جائزة لـ «الأزياء» تدعم الثقافة السعودية محليا وعالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة من خلال «الجوائز الثقافية الوطنية» جائزة خاصة للأزياء، تهدف إلى تكريم مصممي ومصممات الأزياء السعوديين الذين قدموا خلال العام الماضي (في الأشهر الـ12 الأخيرة) أكبر مساهمة في الأزياء، وروجوا للثقافة السعودية محليا أو عالميا، وسيتم التركيز على المصممين الأكثر قدرة على النمو وإظهار توافقهم مع رؤية 2030.

وتتضمن الشروط الخاصة بالجائزة أن يكون الترشيح لمصمم أزياء سعودي أو سعودية أو ابن مواطنة أو علامة تجارية ذات ملكية سعودية، و أن يكون عمر المرشح 21 سنة فأكثر، وأن تكون المعلومات الشخصية للمرشح كاملة وصحيحة.

كما تتضمن أن يكون العمل المقدم قد تم العمل عليه خلال العام الماضي (آخر 12 شهرا)، و ألا يتعارض العمل المقدم مع الضوابط المرعية في المملكة، وأن يملك المرشح كل الحقوق العامة والحقوق الفكرية الخاصة بالعمل المقدم، أو ملكية جزئية تمنحه حق التقدم، وموافقة خطية من باقي الشركاء، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

أهداف الجائزة







إثراء وتحسين أسلوب الحياة



تعزيز الثقافة المحلية



تعزيز بيئة مستدامة للصناعة المحلية آلية المشاركة والترشيح



آلية المشاركة والترشيح