جائزة لـ «الأزياء» تدعم الثقافة السعودية محليا وعالميا

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وتتضمن الشروط الخاصة بالجائزة أن يكون الترشيح لمصمم أزياء سعودي أو سعودية أو ابن مواطنة أو علامة تجارية ذات ملكية سعودية، و أن يكون عمر المرشح 21 سنة فأكثر، وأن تكون المعلومات الشخصية للمرشح كاملة وصحيحة.
كما تتضمن أن يكون العمل المقدم قد تم العمل عليه خلال العام الماضي (آخر 12 شهرا)، و ألا يتعارض العمل المقدم مع الضوابط المرعية في المملكة، وأن يملك المرشح كل الحقوق العامة والحقوق الفكرية الخاصة بالعمل المقدم، أو ملكية جزئية تمنحه حق التقدم، وموافقة خطية من باقي الشركاء، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
أهداف الجائزة
- إثراء وتحسين أسلوب الحياة
- تعزيز الثقافة المحلية
- تعزيز بيئة مستدامة للصناعة المحلية آلية المشاركة والترشيح
آلية المشاركة والترشيح
- من خلال المنصة الالكترونية بشكل مباشر من قبل المشارك.
- يتم الترشيح من قبل الغير.
- من قبل لجان مختصة من وزارة الثقافة.
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