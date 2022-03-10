شكرا لقرائتكم خبر تشغيل شبكة جديدة للمياه في روضة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية عن إيقاف الضخ بالشبكة القديمة ابتداء من الـ14 من مارس الحالي والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه لحي الروضة الجنوبي في مدينة جازان. ونبهت جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في الحي، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط عداداتهم بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى من لا توجد لديهم عدادات رفع طلباتهم عبر القنوات الرقمية.



كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل شبكة جديدة للمياه في روضة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.