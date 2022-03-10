متجر الكتروني للبحث عن مواصفات الغذاء والدواء

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وقالت «إنها وضعت منظومة تشريعية متكاملة من الأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات التي تدخل ضمن اختصاصها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الإقليمية والدولية لضمان أحكام الرقابة على سلامة ومأمونية تلك المنتجات وحماية لصحة وسلامة المستهلك».
وأوضحت أنه يمكن لأي مستخدم البحث في قاعدة بيانات المتجر الالكتروني للمواصفات، عن أي مواصفة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، وأنه في حال وجود المزيد من الاستفسارات يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي.
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