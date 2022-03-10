شكرا لقرائتكم خبر عروض موسيقية حية في فعاليات المتحف الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستهل المتحف أنشطة ببرنامج «أرومة» في مارس ابتداء من أمس بفعالية لتنسيق زهور الخزامى، وعروض موسيقية حية، إلى جانب تنظيم لقاءات وورش عمل فنية وثقافية وزراعية بإشراف مدربين معتمدين.
وخصص المتحف موقعا لإقامة أركان خاصة إلى جانب وجود عربات لمختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، مما يتيح للضيوف خوض تجربة معرفية ثرية وممتعة في آن واحد.
أهداف برنامج «أرومة»
- إثراء التجربة المتحفية.
- جذب الجمهور بجميع شرائحه لزيارة مقر المتحف.
- الاطلاع على محتواه المعرفي الثري.
- رفع مستوى الوعي بأهمية المتاحف وأدوارها.
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