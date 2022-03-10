شكرا لقرائتكم خبر عروض موسيقية حية في فعاليات المتحف الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المتحف الوطني تنظيم أنشطته الثقافية المتنوعة ضمن برنامجه الإثرائي «أرومة»، والذي سيقدم من خلاله سلسلة من الفعاليات خلال مارس الحالي في مقره بجوار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، تتضمن لقاءات وورش عمل وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية تفاعلا مع مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» التي أطلقتها وزارة الثقافة أخيرا.

واستهل المتحف أنشطة ببرنامج «أرومة» في مارس ابتداء من أمس بفعالية لتنسيق زهور الخزامى، وعروض موسيقية حية، إلى جانب تنظيم لقاءات وورش عمل فنية وثقافية وزراعية بإشراف مدربين معتمدين.

وخصص المتحف موقعا لإقامة أركان خاصة إلى جانب وجود عربات لمختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، مما يتيح للضيوف خوض تجربة معرفية ثرية وممتعة في آن واحد.

أهداف برنامج «أرومة»

