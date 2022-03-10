«التحول الوطني».. تعزيز الشفافية وتحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح برنامج «التحول الوطني»، وهو أحد برامج رؤية 2030، في تعزيز الشفافية وتحسين الإنتاجية والتميز في أداء القطاعات الحكومية خلال عام 2021، من خلال الأبعاد التي تمثل عمل البرنامج من ضمنها بُعد تحقيق التميز في الأداء الحكومي، الذي يسعى البرنامج من خلاله إلى تعزيز قيم العدالة، وتحسين إنتاجية الموظف، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. دعم هذا النجاح رفع كفاءة المنظومة العدلية بكافة قطاعاتها خاصة في الخدمات الالكترونية التي أسهمت في زيادة نسبة الرضا عن الأداء و إنجاز ملايين المعاملات التي كان من الصعب أن تنجز بدون منصات للخدمات الالكترونية . القطاعات العدلية: - رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية. - تحسين تجربة المستفيد. - تقديم خدمات مميزة وعالية الجودة في جميع قطاعات وزارة العدل. - عقدت محاكم المملكة 3.6 ملايين جلسة مرئية عن بعد. - منها 90 ألفا للسجناء من خلال خدمة التقاضي الالكتروني عن بُعد. - تدقيق 2.5 مليون دعوى بنهاية 2021 من خلال مركز تدقيق الدعاوى. - المساهمة في زيادة كفاءة الجلسة الأولى في المحكمة. - تقليل تدفق الدعاوى وسهولة تحضير جميع متطلبات الدائرة القضائية. قطاع التنفيذ - أصدرت منصة «نافذ» 1.5 مليون سند تنفيذي الكتروني خلال عام 2021. - تتيح «نافذ» للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا. - يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت. - منصة المزاد الالكتروني مبيعات بلغت 3 مليارات ريال بالتعاون مع القطاع غير الربحي. - 55 مركزا لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة. - تهدف مبادرة «شمل» إلى إيجاد بيئة ملائمة للعائلة. - مؤهلة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة. البيانات الإحصائية - سعيا لتعزيز الشفافية أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط منصة قاعدة البيانات الإحصائية. - قناة موحدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء. - تستثمر المنصة أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الصناعي في العالم للبحث في محتوياتها. - مزايا تقنيةفريدة مثل الربط بتقنية( API)واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية. قطاع التوثيق: - أتمت مبادرة رقمنة الثروة العقارية رقمنة 81.9 مليون وثيقة عقارية. - معامل مركزية تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. - تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة. - رفع كفاءة العملية العقارية في إطار تعزيز التقنية. - رفع كفاءة التوثيق والأمن العقاري وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين. - 50 ألف صفقة إفراغ عقاري بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال. - إصدار 4.5 ملايين وكالة الكترونية خلال عام 2021. قطاع المصالحة: - إنجاز 360 ألف جلسة صلح عبر منصة «تراضي». - خدمة 1.4 مليون مستفيد عبر المنصة. - إصدار 90 ألف وثيقة صلح حتى الآن. - زيادة الخدمات الالكترونية من 30% في 2015 إلى 85% في2021. - تقدم «ناجز» 125 خدمة عدلية تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية. - خدمت المنصة خلال عام 2021 نحو 3.5 ملايين مستفيد. تطوير موظفي الدولة: - لخدمة موظفي القطاع العام وتطويرهم وتمكينهم، أطلقت وزارة الموارد البشرية النظام المركزي للمعلومات الوظيفية. - نظام موحد لكافة البيانات الوظيفية للقطاع العام. - أتمت في عام 2021 عددا من البرامج التطويرية والتدريبية المختلفة. - 5 برامج أساسية في 8 مناطق. - برنامج لتدريب وتطوير الموظفين في 75 جهة حكومية. - إطلاق 5 برامج تدريب عبر منصة «إثرائي» الالكترونية. - استفاد منها أكثر من 33 ألف مستفيد.

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