التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 100 قائد للتطوير المهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس الأول بتخريج أولى دفعات برنامج «CPD Champions Certificate Program»، معلنة عن اجتياز 105 قادة تطوير مهني، بالتعاون مع المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME).

وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن البرنامج يدعم الاحتياج الوطني في مجال التعليم الطبي، حيث تم إعداده وتصميمه وفقا لمخرجات استطلاعات الرأي في القطاع الصحي، وبالشراكة الدولية مع المجلس الأمريكي المتخصص في مجال التعليم الطبي المستمر، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات القيادية الصحية في المملكة ودول الخليج، لقيادة دفعة التطوير المهني ودعم الممارسة المهنية بفكر حديث ينمي المعارف والمهارات، ويمارس التطبيقات العملية باستخدام أساليب متعددة في التعلم تعزز مستقبل التحول الصحي وتمكن الأفراد والجهات المقدمة للتطوير المهني المستمر من تحقيق تجربة مثالية مبنية على معايير الهيئة المعتمدة.

وأضاف بأن رحلة البرنامج امتدت إلى 9 أشهر، تضمنت 6 وحدات تدريبية الكترونية في منصة «ACCME Academy»، و5 ندوات مباشرة، واختتم البرنامج بلقاء حضوري على مدى يومين لمناقشة 10 مشاريع تخرج صممها الخريجون.

وأكد حرص الهيئة على دعم منظومة القطاع الصحي بأنشطة وبرامج التطوير المهني، ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة، من خلال ما يقارب 300 جهة مقدمة لأنشطة التطوير المهني معتمدة لدى الهيئة، تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف ممارس صحي يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.