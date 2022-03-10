شكرا لقرائتكم خبر التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 100 قائد للتطوير المهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن البرنامج يدعم الاحتياج الوطني في مجال التعليم الطبي، حيث تم إعداده وتصميمه وفقا لمخرجات استطلاعات الرأي في القطاع الصحي، وبالشراكة الدولية مع المجلس الأمريكي المتخصص في مجال التعليم الطبي المستمر، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات القيادية الصحية في المملكة ودول الخليج، لقيادة دفعة التطوير المهني ودعم الممارسة المهنية بفكر حديث ينمي المعارف والمهارات، ويمارس التطبيقات العملية باستخدام أساليب متعددة في التعلم تعزز مستقبل التحول الصحي وتمكن الأفراد والجهات المقدمة للتطوير المهني المستمر من تحقيق تجربة مثالية مبنية على معايير الهيئة المعتمدة.
وأضاف بأن رحلة البرنامج امتدت إلى 9 أشهر، تضمنت 6 وحدات تدريبية الكترونية في منصة «ACCME Academy»، و5 ندوات مباشرة، واختتم البرنامج بلقاء حضوري على مدى يومين لمناقشة 10 مشاريع تخرج صممها الخريجون.
وأكد حرص الهيئة على دعم منظومة القطاع الصحي بأنشطة وبرامج التطوير المهني، ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة، من خلال ما يقارب 300 جهة مقدمة لأنشطة التطوير المهني معتمدة لدى الهيئة، تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف ممارس صحي يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.
كانت هذه تفاصيل خبر التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 100 قائد للتطوير المهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.