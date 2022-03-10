شكرا لقرائتكم خبر «عين يسر» تروي ظمأ جدة 300 عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الباحث في التراث السعودي صالح المسند لـ»مكة « أن عين القوصية أو كما يطلق عليها عين يسر تقع بحارة المظلوم، وهي أشبه بالصهريج الكبير، ويطلق عليه القوصية في أحد القولين نسبة للسلطان قانصوه الغوري، والقول الآخر هو نسبة إلى وادي قوص أو قوس، وهو الوادي الذي يقع شرق مدينة جدة ويبعد عنها 25 كلم، وهذا القول أصح عندي، فهناك في شرق جدة عين ومياه أمطار تجتمع في الوادي، فتم استغلالها، وذلك بعمل ساقية أو قناة وتسمى قديما عند أهل جدة «الدبول» .
وأضاف «منذ القرن الثالث عشر الهجري أصبح يطلق على هذه العين عين فرج يسر، وهو أحد تجار جدة في ذلك الزمان، والذي جمع التبرعات من تجار جدة وأهلها لإصلاحها ورعايتها من جديد فأصبحت تعرف باسمه، وخلال ثلاث سنوات عمل متواصلة تم الانتهاء من تمديد تلك الدبول من شرق جدة من مسافة تبعد نحو 25 كلم عن قلب جدة حتى وصلت إلى حارة المظلوم في عام 1095هـ - 1683م حاملة معها مياه عين وادي قوص أو قوس».
وقال المسند إن تدفق مياه عين وادي قوس عبر تلك الدبول استمر حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري، وأذكر أنني شاهدت وأنا طفل في عام 1384هـ 1964م قناة قادمة من شرق بستان بن سليمان تخترق المزرعة، حتى تصل عند خزاناته الاسمنتية الدائرية الكبيرة، البستان الذي كان يتنزه فيه أهالي جدة مجانا ومكرمة من صاحبه عبدالله بن سليمان - رحمه الله-، والذي تبرع بكامل أرضه فيما بعد لتبنى عليها جامعة جدة الأهلية عام 1387 هـ 1067م والتي تحولت فيما بعد إلى جامعة حكومية أطلق عليها جامعة الملك عبدالعزيز، وكان ذلك رغبة من ابن سليمان في البداية أن يطلق على الجامعة هذا الاسم.
عين القوصية:
- أهملت بعدما أصبحت هناك بدائل لتزويد مدينة جدة بالمياه
- جرى ردمها
- استمرت على ذلك عدة عقود
- كشف عنها أخيرا مع بدء الاهتمام بالنواحي التاريخية لمدينة جدة
- التعرف على موقعها والكشف عنها عام 1412هـ
- جرى إظهارها للزوار
كانت هذه تفاصيل خبر «عين يسر» تروي ظمأ جدة 300 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.