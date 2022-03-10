شكرا لقرائتكم خبر «عين يسر» تروي ظمأ جدة 300 عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مدى 300 عام ظلت عين القوصية أو عين يسر تمد أحياء جدة بالماء، من خلال جر المياه من شرق جدة عبر قناة خاصة إلى حارة المظلوم بمسافة 25 كلم، حيث توقف تدفق مياه عين يسر بداية القرن 14 الهجري، حينما أصبحت هناك بدائل لتزويد مدينة جدة بالمياه، وأهملت عين القوصية وردمت إلا أنها عادت للواجهة مجددا مع الاهتمام بالنواحي التاريخية لمدينة جدة.

وأوضح الباحث في التراث السعودي صالح المسند لـ»مكة « أن عين القوصية أو كما يطلق عليها عين يسر تقع بحارة المظلوم، وهي أشبه بالصهريج الكبير، ويطلق عليه القوصية في أحد القولين نسبة للسلطان قانصوه الغوري، والقول الآخر هو نسبة إلى وادي قوص أو قوس، وهو الوادي الذي يقع شرق مدينة جدة ويبعد عنها 25 كلم، وهذا القول أصح عندي، فهناك في شرق جدة عين ومياه أمطار تجتمع في الوادي، فتم استغلالها، وذلك بعمل ساقية أو قناة وتسمى قديما عند أهل جدة «الدبول» .

وأضاف «منذ القرن الثالث عشر الهجري أصبح يطلق على هذه العين عين فرج يسر، وهو أحد تجار جدة في ذلك الزمان، والذي جمع التبرعات من تجار جدة وأهلها لإصلاحها ورعايتها من جديد فأصبحت تعرف باسمه، وخلال ثلاث سنوات عمل متواصلة تم الانتهاء من تمديد تلك الدبول من شرق جدة من مسافة تبعد نحو 25 كلم عن قلب جدة حتى وصلت إلى حارة المظلوم في عام 1095هـ - 1683م حاملة معها مياه عين وادي قوص أو قوس».

وقال المسند إن تدفق مياه عين وادي قوس عبر تلك الدبول استمر حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري، وأذكر أنني شاهدت وأنا طفل في عام 1384هـ 1964م قناة قادمة من شرق بستان بن سليمان تخترق المزرعة، حتى تصل عند خزاناته الاسمنتية الدائرية الكبيرة، البستان الذي كان يتنزه فيه أهالي جدة مجانا ومكرمة من صاحبه عبدالله بن سليمان - رحمه الله-، والذي تبرع بكامل أرضه فيما بعد لتبنى عليها جامعة جدة الأهلية عام 1387 هـ 1067م والتي تحولت فيما بعد إلى جامعة حكومية أطلق عليها جامعة الملك عبدالعزيز، وكان ذلك رغبة من ابن سليمان في البداية أن يطلق على الجامعة هذا الاسم.

عين القوصية:

