بدء استقبال طلبات بسطات رمضان الموسمية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات في استقبال طلبات البسطات الموسمية خلال رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ، وذلك وفق آلية المباسط الرمضانية ووفق الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وفي مواقع البسطات، التي يمكن الحصول عليها من خلال الرابط المخصص. وأوضحت وكالة البلديات أن التقديم عبر الرابط لضمان اختيار المستوفية متطلباتهم، لافتة النظر بمنع تواجد البسطات غير النظامية والعشوائية، مؤكدة أنه توجد فرق قائمة لمكافحتها.



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