التأمينات: طلب التعويض خلال 90 يوما من ترك العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاء نظام التأمينات إلى المبادرة بالتقدم بطلب التعويض عن التعطل عن العمل «ساند»، عند ترك العمل لسبب خارج عن الإرادة. وقالت «إنه يتطلب قبول طلب تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل التقدم خلال 90 يوما من ترك العمل». وأعلنت المؤسسة أخيرا عن تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل، حيث تم اعتماد تخفيض نسب الاشتراك لتكون 1.5%، من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلا من 2%، يتحملها مناصفة كل من المشترك وصاحب العمل. وأوضحت أن قرار خفض نسبة الاشتراك يأتي نتيجة للتقييم الدوري المستمر لالتزامات الصندوق والمنافع الممنوحة التي يقدمها النظام، حيث يستمر التقييم الدوري للنظام ومراجعة نسب الاشتراك وفق الآلية المعتمدة، مما يعكس مرونة الإجراءات في تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات، مؤكدة أن قرار خفض نسب الاشتراك لا يؤثر على مقدار التعويض المستحق لمستفيدي ساند سواء الحاليين أو المستفيدين في المستقبل. «ساند».. أرقام وإحصائيات





93 % نسبة الرضا عن نظام «ساند»



2 مليون مشترك تابع للتأمينات



12 مليار ريال حجم الدعم حتى الآن



288 ألف مستفيد من معاش التعطل



84 ألف منشأة تم دعمها



477 ألفا تم دعمهم خلال جائحة كورونا



6 مليارات ريال دعم خلال الجائحة



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