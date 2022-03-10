شكرا لقرائتكم خبر التأمينات: طلب التعويض خلال 90 يوما من ترك العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت المؤسسة أخيرا عن تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل، حيث تم اعتماد تخفيض نسب الاشتراك لتكون 1.5%، من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلا من 2%، يتحملها مناصفة كل من المشترك وصاحب العمل. وأوضحت أن قرار خفض نسبة الاشتراك يأتي نتيجة للتقييم الدوري المستمر لالتزامات الصندوق والمنافع الممنوحة التي يقدمها النظام، حيث يستمر التقييم الدوري للنظام ومراجعة نسب الاشتراك وفق الآلية المعتمدة، مما يعكس مرونة الإجراءات في تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات، مؤكدة أن قرار خفض نسب الاشتراك لا يؤثر على مقدار التعويض المستحق لمستفيدي ساند سواء الحاليين أو المستفيدين في المستقبل.
«ساند».. أرقام وإحصائيات
- 93 % نسبة الرضا عن نظام «ساند»
- 2 مليون مشترك تابع للتأمينات
- 12 مليار ريال حجم الدعم حتى الآن
- 288 ألف مستفيد من معاش التعطل
- 84 ألف منشأة تم دعمها
- 477 ألفا تم دعمهم خلال جائحة كورونا
- 6 مليارات ريال دعم خلال الجائحة
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات: طلب التعويض خلال 90 يوما من ترك العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.