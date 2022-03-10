اخبار الخليج – سلمان بن ابراهيم يهنئ قرينة جلالة الملك بتصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خالص آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الإتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وأعرب معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة عن اعتزازه عن بالاسهامات الفعالة لسموها في تعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذا الإنجاز يكرس دور سموها الواضح في النهوض بالمرأة وتعزيز إسهاماتها التنموية والمجتمعية، في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأشار الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن هذا التكريم الدولي الرفيع يعكس التقدير الواسع لجهود ومبادرات وخطط وبرامج المجلس الأعلى للمرأة بتوجيهات سموها السديدة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية في كافة مجالات العمل الوطني.