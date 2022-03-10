اخبار الخليج – 10 نواب يتقدمون بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع زيادة أسعار النفط

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم 10 نواب عدد بطلب عقد مناقشة عامة في جلسة النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والخطط والبرامج التي أعدتها للاستفادة من الزيادة الحاصلة في أسعار النفط، على ان تكون أولوية الكلام للنائب إبراهيم النفيعي.

وجاء في المذكرة الايضاحية للطلب انه «نظرا لاعتماد سعر النفط على أساس(50) دولار للبرميل عند اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022، إلى جانب اشارة المصادر المختصة بشؤون النفط الى ان سعر النفط الخام الذي تصدره مملكة البحرين وصل الى (124) دولار للبرميل وهو أعلى مستوى من عام 2008، وان البحرين ستجني من بيع (150) الف برميل أكثر من(18) مليون دولار في اليوم الواحد في ظل الأسعار المذكورة؛ كما ان هذه التطورات الايجابية والمهمة في أسعار النفط تتطلب الوقوف على السياسات والخطط والبرامج التي أعدتها الحكومة بهذا الشأن وتبادل الرأي بصددها».

ووقع على طلب المناقشة كل من النواب: ابراهيم النفيعي، زينب عبدالامير، عبدالنبي سلمان، يوسف الذوادي، فلاح هاشم، محمد بوحمود، خالد بوعنق، محمود البحراني، كلثم الحايكي، وممدوح الصالح.