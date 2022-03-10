“موسم الرياض” يستعد لاستقبال زواره في إجازة الربيع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يستعد موسم الرياض لاستقبال زواره في مناطقه الترفيهية التي تحظى بالشمولية والتنوع خلال إجازة الربيع التي تبدأ اليوم، وتستمر على مدار عشرة أيام، حيث يتميز هذا الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة باحتوائه على جميع الفعاليات الترفيهية وأكثر الاهتمامات جذبًا لمحبي التجارب والفن وعناصر الرفاهية والاسترخاء، ويتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الثاني في المملكة.

وتتنوع المواقع الترفيهية في الموسم وتظهر بقالب الترفيه الحديث والمبتكر، إذ تحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال مدة الإجازة مسرحيتين يؤديهما عدد من نجوم التمثيل العرب وتحاكيان الكوميديا الاجتماعية وتتخللهما الفواصل الغنائية الاستعراضية، كما تستمر بقية الأنشطة في المنطقة وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي الأشهر عالميًّا، والألعاب ومساحات الجلوس الداخلية والخارجية الملائمة لمختلف الأذواق بتفاصيلها الخلابة والاستثنائية، وتصاحبها أجواء موسيقية تمنح الزوار انطباعًا فاخرًا.

وتواصل منطقة ونتر وندر لاند نجاحها في صناعة الترفيه الأضخم، وتضم في مساحاتها العديد من ألعاب الإثارة والحماس، وتمنح قاصديها روح المغامرة من خلال ألعابها مختلفة الارتفاعات والسرعة والمسارات.

وتُعد منطقة ذا جروفز وجهةً مثاليةً لعشاق الهدوء والطبيعة والرفاهية المرموقة، إذ تتمتع المنطقة بتصاميم راقية ورائعة تتداخل مع الإضاءة المُعلقة في متاجرها ومطاعمها ومختلف أماكنها، وتتعدد فيها العروض الفنية والموسيقية والرقصات الاستعراضية، وتحتضن بوتيكات الأزياء العالمية والمقاهي والمطاعم المختصة.

ويضم “معرض العطور” الذي يقام في منطقة واجهة الرياض العديد من العلامات التجارية في عوالم الروائح العطرية الشرقية والغربية، ويُمكّن زواره من اقتناء العطور المتوافقة مع رغباتهم والاستمتاع بتجربتها، كما يحتوي المعرض أيضًا على الأصناف العطرية المتنوعة كالمستحضرات التجميلية والبخور، ويتيح تجربة استكشاف خطوات صناعة العطور وأبرز المراحل التي يمر بها المنتج العطري حتى اكتماله، وتستمر فعالياته الترفيهية التسويقية حتى 14 مارس الجاري.