الرئيس التنفيذي لهيئة التراث يلتقي بالسفير العماني

محمد بن مسعود - الدمام - التقى الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش بصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة، وذلك في مقر الهيئة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض.

واستعرض اللقاء جهود هيئة التراث وأنشطتها المتعلقة بالتراث والآثار، وسبل حمايتها وصونها، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون بين المملكة وسلطنة عمان فيما يتعلق بجانب التراث الثقافي، وتبادل التجارب والخبرات، وإمكانية مشاركة السلطنة في الفعاليات التي تعتزم الهيئة تنفيذها.

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