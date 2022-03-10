اعتماد جديد في سجل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حصل مستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على الاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرنامج “طب وتطور سلوك الطفل”، بعد استيفائه للشروط والمعايير اللازمة، ليكون بذلك من أوائل برامج الاختصاص الدقيق في المستشفى الجامعي.

وجاء الاعتماد بعد زيارة لجنة التقييم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى مقر المستشفى الجامعي. ويُعد هذا تحقيقًا لرؤية المستشفى بأنْ يكون المستشفى الجامعي، نموذجاً يحتذى به بين المستشفيات الجامعية المحلية في مجال التعليم، والتدريب والأبحاث.

وأكّد المدير العام التنفيذي، الدكتور معد بن فيصل الساعاتي؛ أنّ هذا الاعتماد يحقق أفضل مستويات رضا المتدربين، ويقدم أعلى معايير التدريب لهم، مما ينعكس هذا على جهود جميع الإدارات في المستشفى وكوادره، وبرامجه ومخرجاته؛ للمساهمة في تحقيق رسالة المستشفى في التميّز بمجال التدريب والبحث العلمي.

يشار إلى أنّ مستشفى الملك عبدالله الجامعي يسعى إلى الارتقاء بأدائه التعليمي والتطبيقي في المجالات كافة، وتضمين الجودة في الممارسات والإجراءات؛ لأجل تحقيق أعلى معايير الاعتماد المؤسسي والأكاديمي لبرامجه، وتحقيق الفاعلية .