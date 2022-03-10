اخبار الخليج – الفارسة هيا جمال: الخيل هواية تحولت إلى عمل 

محمد بن مسعود - الدمام - أسماء الدوي – طالبة جامعة البحرين قسم الإعلام

اشراف الدكتور عدنان بومطيع

الفارسة البحرينية هيا جمال بدأت مسيرتها منذ الصغر في هواية ركوب الخيل وحتى يومنا هذا إلى ان تمكنت من تحويل هذه الهِوايه الي عمل تمارسه يومياً كباقي الاعمال الأخره.

هل كان لأسرتك دوراً فعال لنجاحك ؟*

أولاً من بعد الله سبحانه وتعالي دائماً للعائله دوراً فعال و عائلتي بالنسبه إلي هي الداعم الأول إلي في جميع نشاطاتي و هواياتي التي اُمارِسها و في كل خطاه أتقدم بها في حياتي ولجعلهم يفتخرون بي وبإنجازاتي التي أقدمها لمملكة البحرين.

ما هي الأمور التي شجعتك في الكفاح من أجل الوصول لها؟*

حبي وشغفي وحماسي وطموحي لهذه الهوايه منذ أن كنت صغيره هي التي جعلتني أتشجع من أجل الوصول الي الحلم الذي كنت أريده والمكافحه والقتال من أجله الي أن تمكنت من تحقيقه.

ما هي أبرز الجوائز والشهادات الي حصلتي عليها ؟*

حصلت على عدة مراكز و أبرزها المركز الثاني في كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة و المركز الثاني في كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة و أول فارسة بحرينية تنهي سباق مسافة ال160 كيلومترا ومن الناحية العلمية حصلت على اول فارسة بحرينية تحصل على شهادة الفروسية العلاجية لعلاج أصحاب الهمم بواسطة الخيل.

ما هي أبرز المسابقات او المشاركات الخارجية بالنسبه لك؟*

من أبرز السباقات التي تمكنت من المشاركة بها كأس سموة الشيخة فاطمه بنت مبارك في دولة الامارات وسباق وينزر في بريطانيا و الحمدالله أعتز بنفسي بأنني شاركة بهم بأسم مملكتنا الغالية و بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة و أفتخر بأنني رفعت اسم و شعار مملكة البحرين في عالم الفروسية في الدول الخارجية.

رياضة الفروسية مكلفه ، هل تقترحين دعما او تشجيعاً من جهه لتشجيع انتشار الرياضة ؟*

تعبتر هذه الرياضة من أكثر الرياضات أنتشاراً و التي تمارس في مملكة البحرين والتي لديها الدعم الكبير من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادتنا الرشيده.

كونك أول فارسة بحرينية تتخصص في الفروسية العلاجية حدثينا قليلا ؟*

في كل مره اذهب الي اسطبل الفروسية لممارسة ركوب الخيل انظر الي نفسي بأنني في عالم أخر يجعلني أشعر بالسعاده ويغنيني عن الكثير من الاشياء ولطالما كان لدي الشغف والطموح لان اتمكن من التميز بشئ يكون أسمي مكتوب فيه والحمدالله تمكنت من تحقيقه وبدعم من سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه تمكنت من الحصول على شهادة الفروسيه العلاجيه من الولايات المتحدة الامريكية وأشعر بكل فخر واعتزاز كوني أول بحرينية تمكنت من تحقيق هذا اللقب الذي كنت أحلم به من صغري و اريد تحقيقه ، لدينا الطموح في المستقبل لان يتم تعليم الفروسية لأصحاب الهمم وعمل سباقات لهم ليتمكنوا من المشاركة وادماجهم في المجتمع وإبراز هوياتهم, هذه الشهادة لا تقتصر على علاج اضطراب طيف التوحد فقط و انما سوف تفيدنا مستقبلًا في توسيع نطاقنا لعلاج اصحاب الهمم لكي نبني مركز فروسيه علاجي يستطيع بأن يحتضنهم ويكون لهم امل كبير وشئ جميل في حياتهم مثل ركوب الخيل.

مارأيك في من يقول ان رياضة الفروسية بالنسبه للفتيات عمرها قصير؟*

بحسب رأيي المرأه في الزمن الحالي لديها الطموح و الشغف و في عصرنا الحالي المرأه لديها الامكانية للوصول لمناصب عالمية وقيادية وتمثيل دوله بأكملها وتغير وجه الرياضة بأكمله وجعل رياضة ركوب الفروسية أفضل مما هي عليه ، وبالمناسبة في هذه العصر لا يمكن قول بأن ممارسة هذه الهواية عمرها قصير للفتاه لطالما المرأه لديها الشغف للمواصلة والسعي وراء احلامها و الوصول إلي مراكز عالميه لتجعل من اسمها ذكرى لاتنسى في هذه الرياضة العالمية.

ما رأيك في انتشار الإسطبلات لتعليم المرأه على ممارسة الفروسية؟*

من الجميل مشاهدة المرأه وجميع الفئات العمرية من النساء ممارستها و سوف يكون لديهم الراحة من ناحية الخصوصية و كامل الأريحيه لجميع النساء الراغبين في ممارسة ركوب الخيل وهذا الشئ سوف يشجع عدد كبير من النساء لممارسة الفروسية والتوسع بها في مملكة البحرين.

أين تجدين او تنظرين الي نفسك بعد 5 سنوات ؟*

بأذن الله الواحد الأحد أرى نفسي ان يكون لدي إسطبل خاص بي للتدريب على أساسيات ركوب الفروسية و أيضاً أريد انشاء مركز تدريب للأطفال من أصحاب الهمم بواسطة الخيل.

رسالة توجهينها الى الاشخاص الذين لديهم الرغبه بأن يمارسو هذه الهواية ؟*

أقدم هذه النصيحه لجميع أولياء الامور و أبائنا الذين لديهم أطفال بزرع حب الفروسية فأن الفروسية شئ جميل للممارسة فهو مفيد جداً لملئ وقت الفراغ ومن لديهم أطفال لديهم الشغف لركوب الخيل بأن يشجعونهم على أرتيادها وأن لا يمنعونهم من ممارسة هذه الهواية الجميلة.

لقاء طالبة الإعلام: أسماء الدوي

جامعة البحرين