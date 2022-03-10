اخبار الخليج – جامعة البحرين تكرم فرقها الرياضية بعد حصدها «الذهب» في دوري الجامعات

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت رئيسة جامعة البحرين، الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، بحضور رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات، الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، فرق جامعة البحرين الرياضية ، المشاركة في دوري الجامعات للموسم 2021/2022م، الذي نظمه الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات، في حفل أقيم يوم الخميس (10 مارس 2022م) في الحرم الجامعي بالصخير.

وقالت د. المضحكي في كلمة ألقتها في الحفل: «لقد أثبتَ أبناؤنا الطلبة تميُّزهم، بحصد فريق الجامعة لقبَ دوري كرة السلة، وكذلك لقبَ دوري الكرة الطائرة، فيما احتلَّ فريق كرة القدم المركز الرابع في الدوري، بعد أنْ كان قابَ قوسين أو أدنى من التأهل إلى المباراة النهائية». مشيرة إلى أن الحصيلة المشرِّفة تمنح الجامعة الثقة الكبيرة والمسؤولية تجاه أبنائها الطلبة اللاعبين، بتوفير المزيد من الدعم والمساندة، وتهيئة كل الظروف التي تشجِّعُ على البذل والعطاء، وتحقيق أفضل الإنجازات بشكلٍ دائمٍ ومستمر، وذلك بالوقوف على نقاط القوَّة، وتلافي السلبيات.

وأضافت: «لقد كانت الفرصة ثمينةً في هذه المشاركة، لإتاحتها المجال أمام طلبتها، ليبرزوا مهاراتهم وقدراتهم الرياضية، وليشاركوا أقرانهم في الجامعات الأخرى أجواء البطولة التنافسية الشريفة، لعباً وتنافساً بما يُسهم في صقل قدراتهم وتنميتها، وإكسابهم الخبرات المناسبة، مع تعزيز الجوانب البدنية والذهنية والنفسية في الوقت ذاته، وبالاستفادة من خبرات المدربين الشباب، المشرفين على الفرق الرياضية المشاركة». مؤكدة على تمثيل الطلبة جامعتهم الوطنية أجمل تمثيل في المحفل الرياضي الكبير على مستوى جامعات المملكة.

وتقدمت رئيسة جامعة البحرين د. المضحكي بالشكر الجزيل لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لدعمه الكبير للشباب البحريني في كل المجالات، كما تقدمت بالشكر للنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لدعمه الكبير والمتواصل، وحرصه على تنظيم البطولة رغم ظروف الجائحة. مقدمة شكرها كذلك للاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات برئاسة الشيخ الدكتور صقر بن سلمان آل خليفة، على حسن التنظيم والإعداد للبطولة، لتظهر بالمستوى الذي يليق بما وصلت إليه مملكة البحرين، من نهضةٍ شاملةٍ في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبها، قالت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة فاطمة محمد المالكي: «إن فوز الطلبة اللاعبين في منافسات دوري الاتحاد بمثابة فوز طلبة ومنتسبي جامعة البحرين جميعاً، وإنهم بذلك قد أضافوا تميزاً يضاف إلى سجل جامعة البحرين المتميز في جميع المجالات». وأضافت بقولها: «نتطلع إلى الموسم المقبل بكثير من الثقة والأمل، محافظين على الإنجازات الكبيرة، طامحين لتحقيق المزيد منها، لتكون المشاركات المقبلة أفضل وبشكل أقوى، للمحافظة على المكانة المتميزة لجامعة البحرين».

وألقى اللاعب الطالب محمود عباس عيسى (تخصص التربية الرياضية – السنة الثانية) الحاصل على لقب أفضل لاعب كرة سلة في الدوري، كلمة نيابة عن الطلبة اللاعبين، وعن أعضاء الفرق الرياضية المشاركين في الدوري، لفت خلالها إلى اعتزازه بتتويج جامعة البحرين على منصات التكريم، ونيلها كل عام الميداليات الذهبية، مشيداً بما تحققه من إنجازات رياضية، مؤكداً بأن ذلك لم يكن غريباً على جامعة البحرين، مقدماً شكره الجزيل إلى كل من دعم الأفرقة الرياضية نفسياً ولوجستياً.

وكُرِّم في الحفل بالإضافة إلى الفرق الرياضية، ثلاثة طلاب حصلوا على جوائز الدوري وألقابه وهم: الطالب محمود عباس عيسى، الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة سلة، والطالب حسن محمد الجداحصة، كأفضل لاعب كرة قدم حسب تصويت الجمهور، والطالب إبراهيم محمد إبراهيم، الحاصل على جائزة أفضل ضارب في المركز رقم (2).

وشاركت فرق موسيقية بمعزوفات وفقرات غنائية، احتفاءً بالطلبة المكرمين، كما عُرض خلال الحفل فيلمٌ بعنوان: «مسيرة أبطال» يحكي الإنجازات الرياضية للطلبة اللاعبين في جامعة البحرين.