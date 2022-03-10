شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض.. يستعد لإبهار زواره في إجازة الربيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • منطقة بوليفارد رياض سيتي تقدم مسرحيتين لنجوم التمثيل العرب

• ونتر وندر لاند تواصل نجاحها في صناعة الترفيه الأضخم عبر ألعاب الإثارة والحماس

يستعد موسم الرياض لاستقبال زواره في مناطقه الترفيهية التي تحظى بالشمولية والتنوع خلال إجازة الربيع التي تبدأ اليوم وتستمر على مدار عشرة أيام، حيث يتميز هذا الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة باحتوائه على كافة الفعاليات الترفيهية وأكثر الاهتمامات جذبًا لمحبي التجارب والفن وعناصر الرفاهية والاسترخاء، ويتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الثاني في المملكة.

وتتنوع المواقع الترفيهية في الموسم وتظهر بقالب الترفيه الحديث والمبتكر، إذ تحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال فترة الإجازة مسرحيتين تؤديهما نخبة من نجوم التمثيل العرب وتحاكيان الكوميديا الاجتماعية وتتخللهما الفواصل الغنائية الاستعراضية، كما تستمر باقي الأنشطة في المنطقة وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي الأشهر عالميًّا، والألعاب ومساحات الجلوس الداخلية والخارجية الملائمة لمختلف الأذواق بتفاصيلها الخلابة والاستثنائية، وتصاحبها أجواء موسيقية تمنح الزوار انطباعًا فاخرًا.

وتواصل منطقة ونتر وندر لاند نجاحها في صناعة الترفيه الأضخم، وتضم في مساحاتها العديد من ألعاب الإثارة والحماس، وتمنح قاصديها روح المغامرة من خلال ألعابها مختلفة الارتفاعات والسرعة والمسارات، مثل: لعبة حول العالم واير ماكس وسكاي لوب ودبل لوب كوستر وغيرها، إضافةً إلى زواياها الجاذبة التي توفر كافة متطلبات الزائرين الترفيهية.

وتُعد منطقة ذا جروفز وجهةً مثاليةً لعشاق الهدوء والطبيعة والرفاهية المرموقة، إذ تتمتع المنطقة بتصاميم راقية ورائعة تتداخل مع الإضاءة المُعلقة في متاجرها ومطاعمها ومختلف أماكنها، وتتعدد فيها العروض الفنية والموسيقية والرقصات الاستعراضية، وتحتضن بوتيكات الأزياء العالمية والمقاهي والمطاعم المختصة.

ويضم "معرض العطور" الذي يقام في منطقة واجهة الرياض العديد من العلامات التجارية في عوالم الروائح العطرية الشرقية والغربية، ويُمكن زواره من اقتناء العطور المتوافقة مع رغباتهم والاستمتاع بتجربتها، كما يحتوي المعرض أيضًا على الأصناف العطرية المتنوعة كالمستحضرات التجميلية والبخور، ويتيح تجربة استكشاف خطوات صناعة العطور وأبرز المراحل التي يمر بها المنتج العطري حتى اكتماله، وتستمر فعالياته الترفيهية التسويقية حتى 14 مارس الجاري.