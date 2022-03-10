شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية مع نظيرته التنزانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبراتا مولامولا.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله بن علي الشريان.