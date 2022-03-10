شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بسفير قبرص : تعزيز الشراكة الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القبرصية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، مع سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، بمقر المجلس بالرياض اليوم.

وأشاد السفير القبرصي لدى المملكة بدور المملكة المحوري والمهم عالميا في مجال الطاقة، متطلعًا إلى المزيد من العمل لتعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خصوصًا المجالات المتعلقة بالطاقة، مثمنا حرص المملكة ومتابعتها لاستقرار قبرص ودعمها في المحافل كافة .

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية قبرص في شتى المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل المستمر بين البلدين.

كما أشاد المجتمعون بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية القبرصية والتي تدعمها الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في مختلف القطاعات، مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات لاسيما الزيارات البرلمانية بين لجنتي الصداقة المشتركة في مجلس الشورى والبرلمان القبرصي، لتقوية العلاقات البرلمانية بينهما.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.