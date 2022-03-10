شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تجسد اهتمام القيادة بالنشء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، لافتا النظر إلى الأثر المبارك للمسابقة في الجيل الناشئ من أبناء وبنات الوطن الغالي, وتنمية اهتمامهم بتعلم القرآن الكريم والعناية به والاهتداء بهديه، مؤكداً دور المسابقة الفاعل في تحقيق التضامن لغرس مبادئ الوسطية وتعزيز قيم الاعتدال في نفوس الناشئة وفق الشريعة الإسلامية.

وأكد أن مخرجات المسابقة تجسد اهتمام قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بخدمة الإسلام والمسلمين وكتاب الله الحكيم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.