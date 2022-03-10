"الجوازات": سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من سافر إلى تايلند قبل موعد رفع حظر السفر

محمد بن مسعود - الدمام - 08-07-1443 05:17
صدى تبوك – متابعة
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الخميس)، أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق من قام بالسفر إلى مملكة تايلند قبل موعد رفع حظر سفر المواطنين.
جاء ذلك خلال رد الوزارة على سؤال أحد الأشخاص حول إمكانية فرض مخالفة على السفر إلى تايلند خلال فترة المنع رغم أنه أصبح مسموحا به حاليا.
يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات أعلنت، أمس، عن رفع حظر سفر المواطنين إلى تايلند والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.
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