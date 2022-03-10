محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أمس البرنامج التدريبي “دورة الحكام المستجدين للعبة” الذي أقيم بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض لمدة خمسة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية وبمشاركة 16 متدرباً ومتدربة. واستهدفت الدورة -التي حاضر بها فني الحكام بالاتحاد السعودي للريشة الطائرة محمد باسودان- تعريف المتدربين بلعبة الريشة الطائرة والتخطيط القانوني للملعب، إضافة لشرح مواد القانون الدولي للريشة الطائرة للمتدربين وتعريفهم بالمصطلحات المتعلقة بقانون اللعبة والبروتوكولات الخاصة بحكام اللعبة وإيضاح الإجراءات والملاحق الخاصة بتعليمات اللعبة, إضافة إلى تقديم توصيات قانونية وفنية لإداريي الملاعب باللعبة. وشدد المحاضر محمد باسودان على أهمية الدورة كونها تأتي ضمن الخطط الإستراتيجية للاتحاد في برنامج مسار الحكم الوطني من المستوى المستجد وحتى مستوى الحصول على الشارة الدولية التي يسعى من خلالها لزيادة قاعدة الحكام الوطنيين وتأهليلهم وفقاً لمعايير تدريبية ومنهجية علمية معتمدة من الاتحاد الدولي، حيث تم العمل خلال هذه الدورة على إعداد وتأهيل المتدربين ليصبحوا حكاماً معتمدين لإدارة وتحكيم المنافسات المحلية للعبة وفقاً للبروتوكولات الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة الحكام المستجدين للريشة الطائرة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.