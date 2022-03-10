السفير البلوي يلتقي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا، محمد بن عايد البلوي، اليوم ، معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

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