الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يلتقي بوزير الخارجية الموريتاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني اليوم بوزير الخارجية الموريتانـي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بالقاهرة. وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المختلفة وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة استعدادات موريتانيا لاستضافة الدورة الـ 113 للمجلس المقرر انعقادها في مايو القادم بنواكشوط.

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