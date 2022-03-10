«عبر البحار الاستثمارية» تشتري 61.1 مليون سهم من اسهم «بنك السلام»

محمد بن مسعود - الدمام - اعلن بنك السلام عن تنفيذ شركة عبر البحار الاستثمارية لصفقة شراء 61 مليون سهم من اسهم البنك اليوم، ليرتفع كمية الاسهم التي تمتلكها الشركة الى 206.6 مليون سهم، بنسبة تملك 8.54%.

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