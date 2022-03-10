اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في مقر المجلس صباح اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022م، سعادة السيد نيتسان هورويتز وزير الصحة الإسرائيلي والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء؛ الذي جمع كل من سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وكبار المسؤولين بالقطاع الصحي بمملكة البحرين، رحب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية مواصلة تعزيز فرص التعاون بين الجانبين وبما ينعكس على تنمية العلاقات بمختلف الأصعدة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن مبادرات تطوير القطاع الصحي في البحرين تحظى بدعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال اللقاء بتعزيز التعاون الصحي بين البلدين من خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال الصحي، والتي تضمنت تبادل الخبرات ومجالات مكافحة الأوبئة العالمية وإدارة الطوارئ، إلى جانب أنظمة المهن الطبية والصيدلة، والتعليم والتدريب، وإقامة مشاريع اقتصادية وصحية مشتركة واسعة النطاق، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث الصحية والطبية، وحماية البيانات في مجالات الطب والصحة العامة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وزيارات الاختصاصيين.

وخلال اللقاء استمع الوفد للشرح المقدم عن دور المجلس الأعلى للصحة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للصحة ومن بينها برنامج الضمان الصحي الوطني، والذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة، حيث تسعى الخطة الوطنية للصحة إلى التطوير الشامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يجسد أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويتسق مع برنامج الحكومة، ويأتي تنفيذاً للمبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها.

كذلك تم تقديم عرضاً حول تجربة البحرين الناجحة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحاً معاليه بأن مملكة البحرين مستمرة في جهودها الكبيرة للحد من انتشار الفيروس، تحقيقاً لصحة وسلامة الجميع.

كما تم خلال الاجتماع إبراز دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي تعد الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بمملكة البحرين، بالإضافة إلى التطرق لدور اللجنة العليا للعلاج في الخارج، ومهامها في ابتعاث ومتابعة حالات العلاج في الخارج.

كما تم الحديث عن برنامج الأطباء الاستشاريين الزائرين للمملكة، وخطة استقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخصصات الطبية لتغطية الحالات المرضية النادرة.

إلى ذلك قام الوفد بزيارة لمجمع السلمانية الطبي، واطلع على الأقسام المختلفة والخدمات المقدمة.