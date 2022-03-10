شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة: إطلاق استراتيجية للخليج في مايو القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية أن العلاقات الثنائية بين السعودية والاتحاد الأوربي علاقة استراتجية طويلة، مشيراً إلى أنهم سيطلقون استراتيجية للخليج في شهر مايو المقبل تتضمن خمس استراتيجيات منها الأمن ومحاربة التغير المناخي والبعثات الدراسية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل في مقر الاتحاد الأوربي بالرياض حول مستجدات مشاريع الاتحاد الأوربي، أنهم يدعمون الجهود مع المملكة للوصول للحل السياسي باليمين، وندين الهجمات بشدة التي تنفذها المليشيات تجاه السعودية والإمارات.

وبين السفير أن الأزمة الأوكرانية عادت مرة أخرى في أوروبا كون أوكرانيا في أوروبا وحتى روسيا جزء منها، وأنها حرب بربرية، وقال: هناك مدنيون يقصفون ودور حضانة وسيكون هناك تبعات كارثية وهجمات غير مبررة، لافتا إلى أن أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة، مشيراً إلى انتهاك سافر ضد القانون الإنساني والدولي وميثاق الأمم المتحدة.