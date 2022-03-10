اللجنة العلمية لجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تستعرض احصائيات الدورة الثالثة للمتقدمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عقدت اللجنة العلمية لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة اجتماعها التاسع في “دورتها الثالثة”، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض.

واستعرضت اللجنة قوائم المتقدمين على فروع الجائزة، إلى جانب مناقشة آليات التقييم الموضوعة لكل فرع من فروع الجائزة الخمسة.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان أن أعمال الفرز بينت مدى الإقبال الواسع من داخل المملكة وخارجها، للتقديم على الجائزة من الباحثين والمختصين، مما يعكس على مكانتها المرموقة، حيث تعد من أكثر الجوائز العالمية في مجالات الإعاقة دقة في مستوى المعايير ووضوحاً في طريقة التقييم.

وأشار إلى أن الجائزة تعد واحدة من أكثر الجوائز العالمية مشاركة بعدد الباحثين من دول مختلفة؛ حيث شارك بالدورة الأولى باحثون من 42 دولة، وبالدورة الثانية شارك فيها باحثون من 29 دولة، ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الثالثة باحثون من أكثر من 50 دولة حول العالم، مضيفاً أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الجهود المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة المختلفة.

يذكر أن الجائزة تتكون من خمسة فروع، الأول للعلوم الصحية والطبية، والفرع الثاني في العلوم التربوية والنفسية، والثالث في العلوم التأهيلية والاجتماعية، والرابع لتطبيقات التقنية في مجالات الإعاقة، والفرع الخامس خاص بالوصول الشامل، ولمزيد من المعلومات الدخول على موقع الجائزة على الرابط: https://ksadr.org.sa/ar .