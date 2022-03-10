خدمات جامعة الجوف تُثري زوار مهرجان الزيتون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

تستعرض جامعة الجوف خدماتها المتعددة للزوار من خلال أربعة أجنحة في مهرجان الزيتون الدولي الخامس عشر في منطقة الجوف، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ويستمر حتى مطلع الأسبوع القادم، بتنظيم من الغرفة التجارية في الجوف وأمانة المنطقة.

ويبرز جناح كلية العلوم التطبيقية بتنوع خدماتها من خلال ثلاثة أقسام تُقدم في قسم المختبرات الإكلينيكية فحوصات تشتمل على قياسات نسبه السكر في الدم، وفصائل الدم، ونسبه الهيموغلوبين في الدم، ونسبة الكوليسترول، إلى جانب قسم التمريض الذي يقوم بقياس العلامات الحيوية متضمنه قياسات الضغط، وعدد نبضات القلب، ونسبة الأكسجين، بينما يقدم قسم العلاج الطبيعي قياس مؤشرات كتلة الجسم، بالإضافة إلى الطول، والوزن.

ويفعل جناح كلية العلوم على تقديم الاستشارات الزراعية في مجال زراعة الزيتون والنباتات بشكل عام، فيما يعمل جناح مركز الابتكار وريادة الأعمال على تقديم الاستشارات لرواد الأعمال بداية من الفكرة وصولًا إلى الانتهاء من المشروع ككل، بينما يحتوي جناح طب الأسنان على عدد من الخدمات أهمها فحص الأسنان، وتقديم الاستشارات الطبية لزوار المعرض في مجال الأسنان.