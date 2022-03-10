استشارات متخصصة للمشاريع الصناعية الصغيرة بغرفة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

نفذت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم، برنامج الاستشارات المتخصصة، الذي خصص لأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن البرنامج الذي يستهدف الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقديم جملة من المقترحات والنصائح والإرشادات، حيال العديد من المواضيع والتحديات وسبل التطوير.

ويأتي البرنامج في إطار جملة من الفعاليات والجهود التي تنفذها الغرفة لرعاية ودعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل الندوات والمحاضرات ودورات التدريب، والجلسات المتخصصة والاستشارية.