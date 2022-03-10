محمد بن مسعود - الدمام - البعض يتناوله يوميًا .. دراسة تكشف نوعًا معينًا من الطعام يسبب السرطان!

كشف تقرير صادر عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) نوعًا معينًا من الأطعمة هو سبب للإصابة بسرطان المعدة.

وذكر التقرير أن الأطعمة الغنية بالملح تقود تطور السرطان مباشرة، حيث وجدت المنظمة الصحية أدلة قوية على أن بعض الأطعمة الغنية بالملح هي “سبب” لسرطان المعدة، بحسب روسيا اليوم.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

والأطعمة التي تُعرف بأنها “عالية الملح” هي تلك الأطعمة المحفوظة بالملح مثل اللحوم والأسماك والخضروات المحفوظة بالملح.

وبينت نتائج بحث WCRF أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة زادت فرصهم في الإصابة بسرطان المعدة.

ويعتقد العلماء أن زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة من الأطعمة المحفوظة بالملح هو لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الملح، الذي ينقع الأطعمة أثناء عملية الحفظ، الذي يضر ببطانة المعدة ويسبب آفات، إذا تركت لتتطور، يمكن أن تصبح سرطان المعدة”.