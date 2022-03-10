البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مدينة جيزان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جيزان ، في محاولات يائسة ومتعمدة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها ، اليوم ، بكفاءة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

وجددت الخارجية في بيانها موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم دائمًا لكافة جهود المملكة العربية السعودية ، مؤكدة وقوفها التام معها للتصدي لكل من يحاول زعزعة واستهداف أمنها واستقرارها.