البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مدينة جيزان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جيزان ، في محاولات يائسة ومتعمدة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها ، اليوم ، بكفاءة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.
وجددت الخارجية في بيانها موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم دائمًا لكافة جهود المملكة العربية السعودية ، مؤكدة وقوفها التام معها للتصدي لكل من يحاول زعزعة واستهداف أمنها واستقرارها.
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