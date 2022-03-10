طرح 3 فرص استثمارية نوعية في مجال مخلفات الهدم والأخشاب ببريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم (3) فرص استثمارية نوعية أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال مخلفات الهدم وإعادة تدوير الأخشاب.

ودعت أمانة منطقة القصيم مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الفرص الاستثمارية المعلنة والمتمثلة في تأجير وتشغيل وصيانة وحدة إعادة تدوير الأخشاب بالواحة الخضراء بمدينة بريدة، وجمع ونقل مخلفات البناء والهدم من المصدر إلى المطمر الصحي شمال بريدة وجنوب بريدة.

وأوضحت أمانة القصيم أن آخر موعد لتقديم العطاءات في 15 من شهر شوال من العام الجاري وذلك عبر بوابة (فرص).