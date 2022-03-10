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البحرين: إطلاق الميليشيا طائرة مسيرة تجاه جيزان محاولات يائسة لاستهداف المدنيين

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الدمام - شريف احمد - أدانت البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جيزان ، في محاولات يائسة ومتعمدة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها ، اليوم ، بكفاءة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

وجددت الخارجية في بيانها موقف البحرين الراسخ والداعم دائمًا لكافة جهود المملكة، مؤكدة وقوفها التام معها للتصدي لكل من يحاول زعزعة واستهداف أمنها واستقرارها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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