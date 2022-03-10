شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: خادم الحرمين حريص على خدمة كتاب الله وحفظته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "آل الشيخ" يفتتح التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها الـ 23

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحفل الافتتاحي الافتراضي للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - في دورتها الـ 23 ، حيث ألقى كلمة عبر الاتصال المرئي رحب في مستهلها بأعضاء لجنة التحكيم والمشاركين في المسابقة من البنين والبنات.

وقال : إن هذه المسابقة المباركة تأتي تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والذي عُرف عنه حرصه الكبير لخدمة كتاب الله الكريم وحملته فهي تحمل اسمه الكريم وتحت رعايته الكريمة وهي محل نظره واهتمامه، ولها أثر كبير في تشجيع أبناءنا وبناتنا على الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظاً.

وشدد خلال كلمته على ضرورة أن يتخلق حملة كتاب الله بأخلاق القرآن الكريم وآدابه والعمل به والسير على منهج وسطي لا غلو فيه ولا تطرف، وتحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة ونبذ التيارات المنحرفة والجماعات المتطرفة والتوجهات المخالفة لهدي القرآن الكريم ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وفي ختام كلمته قدم الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهما ورعايتهما لكتاب الله وحفظته، داعياً المولى ــ عزوجل ــ أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لكل ما فيه الخير والصلاح.

فيما ألقى رئيس لجان التحكيم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري كلمة أكد فيها أن الله منّ على هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم وجعله رحمة وهداية للناس أجمعين وقد منّ الله على بلادنا بهذه النعمة العظيمة حيث قامت قيادتنا الحكيمة في جعل القرآن والسنة هما المصدران في العمل والاتباع والسير على نهج الكتاب والسنة، كما بين أن المملكة تواجه تحديات عظيمة في هذا الوقت فإنها تعتز وتتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ففيهما الثبات والتماسك والارتباط في ظل ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة، لأن بهذا القرآن واتباعه هو الشرف والعلو وهذا الذي جعل هذه البلاد تتبوأ مكانة عالية، لأنها تجعل القرآن الكريم مصدرا وعمل بحياتها.

وأوضح الشثري أن هذه المسابقة تكريما من خادم الحرمين الشريفين لأبناء الوطن وحثهم على الإقبال على كتاب الله تلاوتا وعملا واتباعا، وهذه المسابقة هي غرة المسابقات القرآنية وفي مقدمة هذه المسابقات وقد أولاها خادم الحرمين الشريفين كل العناية وقدم لها الجوائز الكبيرة للطلاب والطالبات لأجل أن يبادروا ويجتهدوا في الإقبال على كتاب الله والعمل بهديه وتحقيق منهج الوسطية والاعتدال وفق ما جاء به كتاب الله عز وجل.

وفي ختام كلمته قدم الشثري الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه العناية والاهتمام والتشجيع لأهل القرآن، كما قدم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ولمعالي نائبه على جهودهم ومتابعتهم حتى وصلت المسابقة لهذا المكان العالي والمرتفع.

وفي ختام مراسم الحفل بدأت لجان التحكيم بالاستماع إلى مشاركات وتلاوات المتسابقين من مختلف فروع المملكة عبر الاتصال المرئي.