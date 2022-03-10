شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة : «التربيع الأول» لقمر شعبان يزين السماء ... الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصل قمر شهر شعبان لحظة التربيع الأول اليوم الخميس 10 مارس 2022 عند الساعة 01:45 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله من منزله الاقتران لهذا الشهر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشمال الشرقي وسيتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل، مشيراً إلى أن فترة التربيع الأول يظهر فيها نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير.

وبين أبو زاهرة أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس