محمد بن مسعود - الدمام - “لن نقع فيه”.. شاهد .. رئيسة “الكونجرس” الأمريكي تكشف عن فخ بوتين للغرب (فيديو)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لجر الغرب إلى الحرب العالمية الثالثة، مضيفة: “يضع لنا الطعم في الفخ لكن لن ندخل فيه”.

وأوضحت أن الدول الغربية لديها خطة للتعامل مع الأحداث الجارية وتتعامل بمبدأ “ضبط النفس” خاصة وأن هناك تلميحات باستخدام الأسلحة النووية.

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وأضافت: “نرى القنابل والقذائف تسقط على المدنيين ونسعى لتشديد العقوبات لعدم استمرار هذا الوضع”.

وتابعت: نحن نأمل أن تتوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا وأن يكون هناك مساحة للحوار بين الجانبين لكن الروس لا يريدون ذلك.