اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد المنطقة الشرقية بالقوات المسلحة في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف قائد المنطقة الشرقية بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، صباح اليوم الخميس 10 مارس 2022م بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد المنطقة الشرقية بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وخلال اللقاء أشاد معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على ‏تطويرها والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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