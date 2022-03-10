اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس الأركان بدولة إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول أفيف كوخافي رئيس الأركان بدولة إسرائيل والوفد المرافق، صباح اليوم الخميس 10 مارس 2022م، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وفي بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس الأركان الإسرائيلي والوفد المرافق، حيث تم استعراض عدد من المواضيع التي تهدف إلى ترسيخ أسس السلام وزيادة التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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