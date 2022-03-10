اخبار الخليج – البحرين تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة جيزان في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في محاولات يائسة ومتعمدة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وإذ تشيد وزارة الخارجية بكفاءة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها، فهي تجدد موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم دائمًا لكافة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة وقوفها التام معها للتصدي لكل من يحاول زعزعة واستهداف أمنها واستقرارها.