اخبار الخليج – طلبة «طارق بن زياد» يبدعون عملاً فنياً وطنياً

محمد بن مسعود - الدمام - أبدع طلبة بمدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين عملاً فنياً وطنياً في المدرسة، وهو عبارة عن صورة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، محاطةً بعلم مملكة البحرين، وعبارة «عزنا حمد».
وقال معلم النجارة إبراهيم عبدالرسول إن هذا العمل يأتي ضمن مشروع «أتعلم وأصنع»، والذي يهدف إلى تعزيز الجانب العملي للمادة بأسلوب ممتع، عبر تنفيذ نماذج عملية نافعة، يوظف فيها الطالب معظم الخامات المستخدمة في مجال الصناعة والنجارة، مع الالتزام بالأمن والسلامة أثناء التنفيذ
وأكد المعلم أن للطلبة العديد من الأعمال والمجسمات والتصاميم المتألقة الأخرى التي تزين مختلف مباني المدرسة ومرافقها، والتي صمموا بعضها تزامناً مع المناسبات الوطنية، في سياق دمج هذه المشروعات بالقيم والمبادئ الإيجابية.
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