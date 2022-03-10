إجراء 962 عملية جراحية وإنقاذ طرف سفلي لمريضة في تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - 08-07-1443 02:15 صدى تبوك – متابعة تمكنت الفرق الطبية في مستشفى الملك خالد بتبوك من إجراء 962 عملية جراحية، اشتملت على 668 عملية روتينية و243 من عمليات اليوم الواحد، و51 عملية جراحية بقسم جراحة الأوعية الدموية خلال الشهرين الماضيين.

وفي ذات السياق نجح فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية من إنقاذ مريضة تعاني من قصور حاد في الدورة الدموية للطرف السفلي الأيسر نتيجة انسداد حاد بشرايين الحوض والفخذ، أدى إلى تكون جلطات مما تسبب لها عدم القدرة على الحركة وبدء دخولها مرحلة الخطر والذي يهدد بفقد الساق تماماً والوصول إلى البتر لا قدر الله.

وبعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية لها، قرر الفريق المعالج إدخالها إلى غرفة العمليات وإعادة التروية الدموية الكاملة للطرف السفلي وإنقاذ الطرف من الوصول إلى البتر، حيث استغرقت العملية أكثر من 4 ساعات وتكللت العملية بالنجاح، وحاليا المريضة بصحة جيدة وتسير على قدميها بشكل طبيعي وتتابع في العيادة الخارجية.



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