محمد بن مسعود - الدمام - الكويت .. الفتاتان المتهمتان بقتل والدتهما وفصل رأسها عن جسدها تكشفان سبب ارتكاب الجريمة!

أحال رجال إدارة البحث والتحري في الكويت، الفتاتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع الخليج 365 الاصرار والترصد، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقال مصدر أمني، إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية، مضيفًا أن والدتهما كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما، وفق صحيفة القبس الكويتية.

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وأشار المصدر إلى أن المتهمتين خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة، وقررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل.

وشهدت منطقة الدوحة أمس الأربعاء جريمة بشعة، إذ أقدمت فتاتان على ذبح أمهما وفصل رأسها عن جسدها.

وفور وصول رجال المباحث محل الجريمة عثروا على رأس الأم مفصولًا عن جسدها وموضوعًا داخل كيس بلاستيكي في المطبخ، والجسد ملفوفًا بقطعة قماش.

وكانت المتهمتان بحالة هيستيرية لم تسمح بالتحقيق معهما، وتبلغ الأم المغدورة من العمر 67 عامًا، وابنتها الكبرى أربعينية، والصغرى عمرها 33 عامًا.